В ОДКБ заявили, что организации не удается наладить контакт с НАТО

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ОДКБ пока не удается систематизировать сотрудничество с НАТО, несмотря на контакты с отдельными членами альянса, заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

"Со стороны отдельных членов блока НАТО, могу сказать откровенно, в общем-то, есть непонимание. Мы с ними встречаемся, отдельно с ними обсуждаем проблемы, вопросы, но вот чтобы систематизировать нашу работу, формализовать нашу работу между организациями никак не получается. Конечно, от этого страдает, в общем-то, дело", — заявил Семериков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По вопросу сотрудничества с альянсом он также отметил, что еще в 2004 году главы государств-членов ОДКБ приняли отдельное решение по взаимодействию с данной организацией. "И были обозначены четкие направления, по которым мы можем взаимодействовать и развивать совместное сотрудничество", — добавил Семериков.

По его словам, предложения были направлены в штаб-квартиру альянса с готовностью организовать работу по этим направлениям, но НАТО не дала никакого ответа.

Что касается угрозы приближения сил НАТО к границам подконтрольных ОДКБ территорий, Семериков отметил, что, "конечно, эти вопросы находятся на повестке дня совета министров обороны, совета министров иностранных дел, секретарей совета, ну и Совета коллективной безопасности". "Конечно, это одно из серьезных вызовов и угроз безопасности государств", — сказал он.

Семериков добавил, что нейтрализацией этих вызовов и угроз, в первую очередь, занимаются Россия и Белоруссия, предпринимаются определенные меры, есть определенные планы и договоренности, которые реализуются. "Здесь система выстроена, есть план соответствующего применения наших коллективных сил… Мы все это учитываем, все это знаем, и, поверьте, принимаются определенные контрмеры по противодействию этим вызовам и угрозам", — сказал Семериков.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.