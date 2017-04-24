"Ростех" получит 50 предприятий "Спецремонта" и 20 предприятий по спецхимии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Порядка 50 предприятий "Спецремонта", а также 20 казенных предприятий, занимающихся производством спецхимии, будут переданы госкорпорации "Ростех", сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации Сергей Абрамов.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что субхолдинг "Спецремонт" задолжал Минобороны РФ военной техники на сумму 12 миллиардов рублей.

"Мы планируем, что в состав кластера войдут казенные предприятия по спецхимии, это около 20 предприятий, а также порядка 50 предприятий АО "Спецремонт", — сказал Абрамов.

По его словам, многие из этих активов являются убыточными, в связи с чем потребуется разработать комплексную программу по их развитию и финансовому оздоровлению.

"Спецремонт" выполняет гарантийное и сервисное обслуживание, модернизацию, ремонт и утилизацию техники в интересах ВС РФ.

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