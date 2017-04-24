"Ростех" получит 50 предприятий "Спецремонта" и 20 предприятий по спецхимии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Порядка 50 предприятий "Спецремонта", а также 20 казенных предприятий, занимающихся производством спецхимии, будут переданы госкорпорации "Ростех", сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации Сергей Абрамов.
"Мы планируем, что в состав кластера войдут казенные предприятия по спецхимии, это около 20 предприятий, а также порядка 50 предприятий АО "Спецремонт", — сказал Абрамов.
По его словам, многие из этих активов являются убыточными, в связи с чем потребуется разработать комплексную программу по их развитию и финансовому оздоровлению.
"Спецремонт" выполняет гарантийное и сервисное обслуживание, модернизацию, ремонт и утилизацию техники в интересах ВС РФ.
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