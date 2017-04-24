"Техмаш" планирует открыть в Индонезии производство снарядов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") рассматривает возможность открытия в Индонезии лицензионного производства снарядов калибра 30 и 100 миллиметров для ранее поставленной российской бронетехники, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года руководство "Техмаша" провело переговоры с представителями вооруженных сил и оборонных предприятий Индонезии, в ходе которых стороны обсудили перспективы создания совместных образцов вооружений.

"Техмаш" активно расширяет военно-техническое сотрудничество. В настоящее время "Техмаш" рассматривает вопрос о создании лицензионного производства в Индонезии. Речь идет о производстве боеприпасов для бронетехники, закупленной в РФ, в частности, об артиллерийских снарядах калибра 30 миллиметров и 100 миллиметров", — сказал Абрамов.

Он напомнил, что "Техмаш" имеет успешный опыт организации лицензионного производства своих боеприпасов за рубежом. В частности, в 2014 году концерном совместно с "Рособоронэкспортом" был подписан контракт на передачу Индии лицензии на производство бронебойных подкалиберных снарядов "Манго".

Научно-производственный концерн "Техмаш" — холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения.