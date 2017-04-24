На российской базе в Армении началась плановая замена призывников

ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Плановая замена военнослужащих-призывников началась на российской военной базе в Армении: в понедельник первые военные из российских воинских частей и учебных центров прибыли в Гюмрийский военный гарнизон, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа РФ полковник Вадим Астафьев.

"Передислокация солдат и сержантов из субъектов РФ в Армению и обратно осуществляется авиарейсами гражданской авиации. Всем прибывающим военнослужащим для связи с родными на момент прохождения службы выдаются сим-карты операторов армянской связи", — сказал Астафьев.

По его словам, отбор кандидатов для прохождения службы за границей проводится в российских воинских частях и учебных центрах назначенными комиссиями, из числа офицеров психологов и медицинских работников соединения. При этом главными критериями при отборе являются морально-психологические, физические и профессиональные качества военнослужащих.

"Прибывающие по замене военнослужащие распределяются на должности в соответствии со своей военно-учетной специальностью в подразделения российской военной базы в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах", — сказал Астафьев.

Он уточнил, что в ходе трехмесячной ротации около 1,5 тысячи военнослужащих будут направлены из Армении дослуживать и увольняться в запас в соединения ЮВО на территорию РФ, что не повлияет на изменение общей численности личного состава.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.