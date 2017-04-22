Эксперт оценил стоимость ремонта "Адмирала Кузнецова"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" обойдется значительно дешевле, чем строительство нового авианосца, заявил сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ России Виктор Блытов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Если менять оборудование, то, наверное, это будет стоить 40 миллиардов (рублей), потому что там планируется менять электронику, начинку, планируется менять авиационный комплекс. Мне кажется, что 40 миллиардов — это не так много", — сказал Блытов.

При этом строительство нового авианосца обойдется примерно в пять миллиардов долларов, добавил эксперт.

В марте заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в 2017 году. По словам Бурсука, крейсер не претерпит серьезных изменений, но "новые образцы техники будут внедряться". Сроки работы будут определены после оценки технического состояния деталей судна.