Песков не стал комментировать слова Асада о переговорах по новым ПВО

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Кремль не комментирует слова президента САР Башара Асада о том, что Сирия и РФ ведут переговоры о новых поставках вооружений, включая средства ПВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу в интервью РИА Новости Асад заявил, что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения, и что конкретные переговоры между министерствами обороны РФ и Сирии по вопросу новых ПВО — "часть ежедневных отношений".

"Я это никак не комментирую", — ответил Песков на вопрос, может ли подтвердить данную информацию. При этом он добавил, что также не сообщит никакой конкретики. "Этого вы точно не услышите", — отметил Песков.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что на вооружении армия Сирии есть эффективные зенитные ракетные комплексы С-200, "Бук" и другие системы.

В 2015 года в Сирию была доставлена новейшая зенитная ракетная система С-400, в 2016 году в Тартус были переброшены батареи российской зенитной ракетной системы С-300.

По словам Конашенкова, российская система ПВО в Сирии организована по принципу объектового прикрытия: ракетные системы ПВО С-400 и "Панцирь" прикрывают российскую авиагруппу на аэродроме Хмеймим, а еще одна развернутая в Сирии группировка ПВО С-300 и "Панцирь" защищает пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ в Тартусе.

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