Клинцевич прокомментировал перемещение военной техники на Дальнем Востоке

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Перемещение военной техники на Дальнем Востоке идет в рамках утвержденного плана учений для боевой подготовки вооруженных сил РФ, утверждения о том, что это происходит из-за ситуации на Корейском полуострове, являются спекуляциями, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что президент Владимир Путин якобы отправляет дополнительные военные силы и технику на границу с Северной Кореей, опасаясь потока беженцев в случае нанесения ракетного удара США по КНДР. При этом издание ссылается на два видео, на которых показаны перемещение военной техники на железной дороге и пролет вертолета. Издание отмечает, что Россия перемещает войска после сообщений о том, что Китай якобы выдвинул 150 тысяч солдат на границу с КНДР.

"Есть утвержденный план учений в рамках утвержденного плана по боевой подготовке ВС, движение военной техники по всей территории страны идет постоянно, но это плановые перемещения, в связи с учениями", — сказал Клинцевич.

По его словам, оснований утверждать, что это связано с возможным ударом США по КНДР, нет.

"Спекулировать на этих перемещениях нельзя, а британские СМИ именно это делают", — отметил сенатор.

Клинцевич добавил при этом, что Россия проводить постоянный мониторинг ситуации на Корейском полуострове. "У нас достаточно сил и средств, чтобы это делать", — отметил он.