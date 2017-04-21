Северный флот принял почти 400 единиц вооружения и техники

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский Северный флот получил почти 400 единиц вооружения и техники, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В состав соединений и воинских частей принято почти 400 единиц вооружения, военной и специальной техники", — сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, число военных на флоте, проходящих службу по контракту, доведено до 95%, а батальонные тактические группы укомплектованы на 100%.

"Повысился уровень подготовки военнослужащих и органов управления. Об этом свидетельствуют результаты внезапных проверок, проведённых центральными органами военного управления, а также успешное участие флотских команд в Армейских международных играх 2016 года", — добавил министр.