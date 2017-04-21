Командир крейсера "Варяг" встретился с командующим ВМС Филиппин

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Командир крейсера "Варяг" Алексей Ульяненко в рамках визита отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в порт Манила встретился с командующим ВМС Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

Отряд кораблей прибыл в Манилу накануне.

"В рамках визита ОБК ТОФ в порт Манила командир крейсера "Варяг" с группой российских офицеров с визитом вежливости посетили командующего ВМС Филиппин Франциско Габуда. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. По традиции стороны обменялись сувенирами с военно-морской символикой двух стран, прошло совместное фотографирование", — сказал Матвеев.

В первый день пребывания в иностранном порту крейсер "Варяг" посетил посол России на Филиппинах Игорь Ховаев. Моряки-тихоокеанцы, представители командования ВМС Филиппин и посол приняли участие в церемонии возложении венков к памятнику филиппинскому национальному герою Хосе Рисалю. На крейсере "Варяг" для военнослужащих ВМС Филиппин организовали обзорную экскурсию.

Заход кораблей Тихоокеанского флота в порт Манила продлится до 24 апреля, добавил Матвеев.

Боевые корабли выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ, он продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.