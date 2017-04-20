Массовая продажа сим-карт без паспортов на руку террористам, заявили в МВД

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сложившаяся в РФ практика массового обезличенного распространения сим-карт негативно сказывается на антитеррористической безопасности, примером чего стал теракт в метро Санкт-Петербурга, заявил замначальника ГУПЭ МВД России Алексей Чуриков.

"На сегодняшний день у нас действительно сложилась практика массового обезличенного распространения сим-карт, что, по мнению министерства, крайне негативно отражается на антитеррористической безопасности государства, так как находящиеся в незаконном обороте карты зачастую используются при совершении терактов, иных тяжких и особо тяжких преступлений", — сказал Чуриков на заседании временной комиссии СФ по развитию информационного общества, посвященном вопросам упорядочивания реализации сим-карт.

В качестве подтверждающего примера он привел теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, когда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

По данным экспертов, количество активных карт превышает порядка 250 миллионов штук, причем ежегодно мобильные операторы привлекают порядка 10-12 миллионов карт. По словам Чурикова, почти не идентифицируются пользователи корпоративных карт, а при ликвидации фирм услуги связи продолжают оказываться. Для правоохранителей очень важен вопрос идентификации конечного абонента — того, кто "на трубке".

Специалист ФСБ Роман Антипин поддержал позицию МВД в том, что ситуация негативно влияет на проведение оперативно-следственных мероприятий.

"Хотелось бы… чтобы услуги связи были предоставлены абоненту только после того, как будут проверены паспортные данные пользователя", — заключил он.

В свою очередь замруководителя Роскомнадзора Олег Иванов, выступая на заседании, сообщил, что в РФ в 2016 году было изъято более 35 тысяч незаконно выданных сим-карт.

"В результате мероприятий с МВД России, которых проведено более 500 за прошедший год, нам удалось изъять более 35 тысяч сим-карт" — сказал Иванов.

По его словам, в качестве одной из мер борьбы с такой ситуацией, помимо силовой поддержки, по федеральным каналам показывали социальные ролики, созданные Роскомнадзором.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>