Рогозин рассказал о ходе работ по фрегату "Адмирал Горшков"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Работы по головному фрегату проекта 22350 "Адмирал Горшков" идут по плану, сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в конце января заявил, что "Адмирала Горшкова" планируется передать ВМФ РФ в июле 2017 года.

"Работы по нему не затягиваются, они находятся в плане. План у нас должен завершиться в июле этого года. Сейчас идут испытания всех комплексов, в том числе и комплексов противовоздушной обороны, которые будут развернуты на этом корабле", — сказал Рогозин журналистам.

Он отметил, что сложности такого типа кораблей и их испытаний состоят в том, что когда долгое время ничего не создавалось, а потом было принято решение начать работы, то на одном корабле стали испытывать несколько десятков новейших комплексов.

"Тут возникают, конечно, проблемы. Например, как скомпоновать сами испытания таким образом, чтобы испытания одного комплекса не тормозили испытания другого комплекса. Вопрос находится по поручению президента под моим личным контролем", — сказал Рогозин.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — головной корабль проекта 22350, разработанного Северным проектно-конструкторским бюро. Фрегаты данного проекта предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.