В Китае появился сервисный центр по ремонту ЗРС "Тор-М1"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Центр восстановительного ремонта зенитных ракетных систем "Тор-М1" открылся в Китае, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе предприятия-разработчика данных систем — концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Центр стал первым созданным при участии российской стороны предприятием в Китае, позволяющим осуществлять ремонт военной техники ПВО российского производства.

"Совместными усилиями АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и китайских специалистов завершено создание Центра восстановительного ремонта средств зенитных ракетных систем (ЗРС) "Тор-М1" на территории КНР. Соглашение о создании этого объекта было заключено в 2013 году", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, КНР в последнее время все больше внимания уделяет вопросам системного поддержания ранее поставленной из России техники ПВО в работоспособном состоянии в течение всего жизненного цикла.

"По взаимной договоренности, в сфере организации технического обслуживания основные усилия направлены на максимальную унификацию ремонтно-диагностического оборудования, а также обучение китайских специалистов проведению таких работ. В настоящее время менеджмент Концерна активно реализует государственную стратегию по качественному улучшению сервисного обслуживания находящейся в эксплуатации техники ПВО", — отметили в компании.