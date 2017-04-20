Кадыров пообещал выселять из Чечни тех, кто помогает боевикам

ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Жителей Чечни, которые оказывают помощь родственникам-боевикам, будут выселять из республики, сообщил в интервью RT глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я имел ввиду тех людей, которые помогают, если у них сын или брат, которые встали на путь терроризма и семья помогает ему финансово убивать нас, таких людей мы будем выселять, зачем мы их будем кормить, финансировать, обеспечивать", — сказал Кадыров.

По его словам, эти люди — "соучастники терроризма". Кадыров отметил, что в республике приветствуются поступки тех, кто помогает властям задерживать боевиков.