Медведев не исключил запрет на ввоз части зарубежной продукции в сфере ОПК

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил введения запрета на ввоз части зарубежной продукции в сфере ОПК для поддержки российского производства, пообещал субсидирование кредитов.

"Различного рода льготы, которые мы будем применять к предприятиям ОПК, включая возможность субсидирования кредитов. Я этого не исключаю, это могут быть в некоторых случаях запреты на ввоз целого ряда иностранной продукции, просто для того, чтобы поддержать своих, ничего в этом особенного нет, не в ущерб, конечно, интересам отраслей и тем более граждан, но тем не менее для того, чтобы поддержать свое производство",- сказал Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

Так он ответил на вопрос о стратегии правительства РФ в области развития гражданских областей промышленности и о перспективах диверсификации технологий ОПК в части их использования в гражданском секторе экономики.

"Чего точно нужно избежать, так это повторения того, что было в 90-е годы, когда на оборонных предприятиях начали делать кастрюли и сковородки. Совершенно другая ситуация: рост производительности труда, большой объем государственных заказов, поэтому если и заниматься диверсификацией, это должны быть высокотехнологичные продукты — космос, высокие медицинские технологии, авиастроение, различного рода сложные приборы, которые нужны в гражданском секторе, это цель",- сказал премьер.

По его словам, правительство исходит из того, что "в ближайшие годы объем гражданской продукции на предприятиях ОПК может вырасти приблизительно на 30%". "Это будет хороший результат. Но для этого нужны системные меры, мы их наметили",- сказал Медведев.

По его словам, необходима экспортная поддержка. "Для этого существует Внешэкономбанк, российский экспортный центр, фонд развития промышленности,- все они должны внести свою лепту. В этом случае мы получим современный диверсифицированный оборонно-промышленный комплекс",- сказал он.

Как отметил он, часто в мире многие гражданские технологии развивались за счет создания оборонных решений, но начался и обратный процесс, когда военные решения появляются в результате развития гражданских технологий.