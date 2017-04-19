Патрушев потребовал улучшить результаты работы по борьбе с терроризмом

СТАВРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Необходимо совершенствовать методы работы правоохранительных органов в сфере борьбы с терроризмом, а также повысить уровень взаимодействия и результативность оперативно-розыскной деятельности, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Он отметил, что "одновременно необходимо усилить контроль за миграционными потоками, соблюдением миграционного законодательства, выявлять среди мигрантов лиц, исповедующих радикальные религиозные взгляды и склонных к совершению противоправных действий".
Патрушев отмечал, что почти 2,7 тысячи жителей Северного Кавказа воюют за террористов в Сирии и Ираке, в СКФО выявлены 66 вербовщиков.