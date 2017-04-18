Авиаполк ЗВО приведен в высшую степень боеготовности в рамках учений

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Истребительный авиационный полк Западного военного округа, в том числе свыше 10 истребителей МиГ-31БМ и Су-27, в рамках летно-тактических учений приведен в высшую степень боевой готовности, сообщает пресс-служба ЗВО.
Отмечается, что в рамках учений летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара "противника" и перебазирование.
Кроме того, экипажи МиГ-31БМ и Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей госграницы России и проведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.
"Основная цель учений — проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники", — добавили в пресс-службе округа.