Авиаполк ЗВО приведен в высшую степень боеготовности в рамках учений

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Истребительный авиационный полк Западного военного округа, в том числе свыше 10 истребителей МиГ-31БМ и Су-27, в рамках летно-тактических учений приведен в высшую степень боевой готовности, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Истребительный авиационный полк ЗВО, дислоцированный в Тверской области, приведен в высшие степени боевой готовности в рамках начавшихся летно-тактических учений. В них принимают участие около 50 военнослужащих и задействовано более 10 истребителей МиГ-31БМ и Су-27", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара "противника" и перебазирование.

Кроме того, экипажи МиГ-31БМ и Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей госграницы России и проведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.

"Основная цель учений — проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники", — добавили в пресс-службе округа.