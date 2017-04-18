Глава Министерства обороны и финансов Индии встретится с Шойгу и Силуановым

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр обороны, финансов и корпоративных вопросов Индии Арун Джетли посетит Россию 25-26 апреля 2017 года для участия в VI Московской конференции по международной безопасности, в рамках визита проведет встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Минфина Антоном Силуановым.

"​Во время своего визита министр Джетли встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу. У него также пройдет встреча с министром финансов России Антоном Силуановым", — говорится в сообщении посольства Индии в РФ, поступившем в распоряжение РИА Новости.

​"Визит господина Джетли пройдет во время 70-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Индией и Россией, и в соответствии с традицией обменов на высоком уровне между Индией и Россией", — добавили в дипмиссии.