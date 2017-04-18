В Поволжье завершилась проверка боеготовности второй общевойсковой армии

САМАРА, 18 апр — РИА Новости. Контрольная проверка боевой готовности второй общевойсковой армии, в которой приняли участие около 10 тысяч военнослужащих, завершилась в Поволжье, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В Поволжье завершилась контрольная проверка боевой готовности общевойсковой армии Центрального военного округа. Основные действия разворачивались на Тоцком и Рощинском полигонах, в них приняли участие около 10 тысяч военнослужащих", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках проверки оценивались приведение в высшую степень боевой готовности, переброска в назначенные районы мотострелковых, танковых, ракетных, артиллерийских, зенитно-ракетных и других подразделений армии. Кроме того, военнослужащие приняли участие в тактических учениях с боевой стрельбой, сдали нормативы по огневой, тактической, специальной, физической и строевой подготовкам, вождению боевых машин и автомобилей.

"Проверка подтвердила способность армии обеспечивать бесперебойную передачу сигналов боевого управления, оперативно перебрасывать подразделения и технику на большие расстояния, создавать группировки разнородных сил в зоне ответственности", — подчеркнули в ЦВО.