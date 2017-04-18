Министр обороны Индии примет участие в конференции по безопасности в Москве

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр- РИА Новости. Министр обороны Индии Арун Джейтли примет участие в Московской конференции по безопасности, сообщил РИА Новости представитель минобороны страны.
Джейтли сохраняет портфель министра обороны по совместительству со своим основным портфелем министра финансов. Это произошло в марте после отставки предыдущего главы Манохара Паррикара в связи с назначением главным министром штата Гоа. В США Джейтли в статусе главы минфина примет участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка. Он отправится в США в среду и пробудет там до 24 апреля.
Собеседник агентства при этом добавил, что не располагает информацией о программе планируемых двусторонних мероприятий Джейтли в Москве.