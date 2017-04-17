Минобороны Вьетнама интересуется Ми-17В-5, Ми-38 и "Ансатами"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Делегация Минобороны Вьетнама в ходе визита на Казанский вертолетный завод провела со специалистами "Вертолетов России" переговоры о поставках гражданских вертолетов, проявив интерес к Ми-17В-5, Ми-38 и "Ансату", сообщает в понедельник пресс-служба холдинга.

"В столицу Татарстана с рабочим визитом прибыла делегация Министерства Национальной Обороны Республики Вьетнам. Переговоры между иностранными гостями и специалистами холдинга "Вертолеты России" прошли на базе Казанского вертолетного завода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью визита вьетнамских партнеров было обсуждение вопросов поставки гражданской вертолетной техники.

"Особый интерес делегации вызвали вертолеты "Ансат" и Ми-17В-5. На летно-испытательном комплексе предприятия были организованы демонстрационные полеты вертолетов, в ходе которых участники делегации смогли оценить маневренность и летно-технические характеристики машин как с земли, так и внутри кабины", — говорится в сообщении.

"Социалистическая Республика Вьетнам является одним из наших перспективных партнеров и имеет большой опыт эксплуатации самой различной авиационной техники. Наши вертолёты летают и в составе ВВС, и в составе гражданской авиации – множество из них обслуживает нефтяную отрасль и буровые шельфы. Большой интерес у иностранной делегации вызвали многоцелевые вертолеты Ми-38", — заявил заместитель гендиректора холдинга Александр Щербинин, слова которого приводит пресс-служба.

Он также напомнил, что за все время сотрудничества во Вьетнам было поставлено более 50 единиц вертолетной техники, среди которых Ми-4, Ми-8, Ми-17, Ми17-1В, Ми-171Е, Ми-172.

Многофункциональный вертолет "Ансат" может развивать максимальную скорость до 275 километров в час и совершать перелет на расстояния свыше 500 километров. Различные модификации вертолета, а также возможность быстрой смены оборудования позволяют вертолету успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур.

Военно-транспортный вертолет Ми-17В-5, относится к семейству Ми-8/17 и поставляется для различных силовых структур РФ и зарубежных стран. Данный тип вертолетов способен перевозить до 4 тонн внутри фюзеляжа или на внешней подвеске. Вертолет также может использоваться для выполнения боевых задач с применением различного вооружения, проведения поисково-спасательных и санитарных операций, а также для выполнения различных специальных задач.