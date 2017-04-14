Военные ОГРВ примут участие в военном параде в Тирасполе 9 мая

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ ПРРМ) примут участие в прохождении войск торжественным маршем в Тирасполе, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в пятницу пресс-служба Западного военного округа.

"Военнослужащие ОГРВ ПРРМ примут участие в прохождении войск торжественным маршем, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на центральной площади города Тирасполь", — сказано в сообщении.

Отмечается, что затем российские военные примут участие в акции "Бессмертный полк". Шествие пройдет от центра Тирасполя до военного городка ОГРВ ПРРМ, где гостям будет показана реконструкция боя времен Великой Отечественной войны и выставка современного вооружения.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Республики Молдова силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.