Системы С-300 и С-400 под Астраханью сбили ракеты условного противника

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Расчеты систем С-300 и С-400 поразили высокоскоростные воздушные цели на учениях в Астраханской области, получив по итогам оценку "отлично", сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Зенитные ракетные подразделения Западного военного округа, вооруженные комплексами С-300 и С-400 "Триумф", выполнили боевые пуски ракет в рамках тактического учения войск противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Уточняется, что С-400 поразили шесть высокоскоростных ракет-мишеней "Кабан", "Бекас" и "Армавир", С-300 — ряд мишеней подобного типа. Общей расход боеприпасов составил девять ракет. Отмечается, что оценка, выставленная за учения — отлично.

По данным пресс-службы, в учениях приняли участие около 350 военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Ранее подразделения были переброшены из Ленинградской области на полигон Ашулук Астраханской области, добавили в ЗВО.