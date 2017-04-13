Командующий ТОФ обсудил вопросы сотрудничества с коллегой из Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в четверг в ходе протокольного визита встретился с командующим Боевым командованием ВМС Республики Корея вице-адмиралом Чон Чжин Собу в военно-морской базе Пусана, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

Визит командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца в Республику Корея проходит с 12 по 14 апреля в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Адмирал Сергей Авакянц и вице-адмирал Чон Чжин Собу во время встречи обсудили вопросы международного военного сотрудничества между Тихоокеанским флотом России и ВМС Республики Корея, затронули темы истории флотов, военного образования и организации учебного процесса в военных учреждениях двух стран. В ходе встречи состоялся обмен сувенирами с военно-морской символикой, и прошло совместное фотографирование", — сообщил Матвеев.

После протокольной встречи российская и корейская делегации посетили эсминец ВМС Республики Корея "Кан Гам Чхан" и флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер "Варяг", где ознакомились с вооружением, боевыми возможностями и историей кораблей.

Во второй половине дня российская делегация осмотрит военно-морскую базу Боевого командования ВМС РК и познакомится с достопримечательностями Пусана.

Матвеев напомнил, что боевые корабли ТОФ, выполняющие задачи дальнего похода, 11 апреля 2017 года зашли в южнокорейский порт Пусан. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации, он продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершат еще шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.