В ВВО за неделю провели свыше 35 внезапных тренировок по антитеррору

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Свыше 35 внезапных тренировок по противодействию терроризму проведены в течение недели в гарнизонах Восточного военного округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В ходе тренировок подразделениями противодействия терроризму и подразделениями усиления соединений и воинских частей отрабатывались вопросы оперативного выдвижения в заданные районы, блокирования и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований, предпринявших попытки захвата военных объектов, вооружения и заложников в жилых зонах гарнизонов, а также ликвидации последствий применения ими отравляющих веществ", — сообщил Гордеев.

По его словам, в общей сложности к тренировкам привлекались более 3,5 тысячи военнослужащих и около 200 единиц военной и специальной техники.