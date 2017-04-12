Поставки авиатехники составляют 40% российского экспорта вооружений

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Большая часть российского экспорта вооружений по линии "Рособоронэкспорта" приходится на поставки боевых самолетов и вертолетов — этот показатель занимает порядка 40% от всех оружейных поставок РФ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что в 2016 году Россия заключила контракты на поставки военной техники за рубеж общей суммой в 9 миллиардов долларов.

"За последний год Азия заняла первое место среди регионов-импортеров российских вооружений. По данным "Ростеха", наиболее востребованным видом вооружения остается авиатехника, которая занимает 40% от всего спроса, остальную долю в одинаковых пропорциях занимают средства ПВО, военно-морская и сухопутная техника", — говорится в сообщении.

В госкорпорации напомнили, что в ближайшие годы Россия планирует сохранить текущие показатели экспорта военной техники, остававшиеся примерно на одном уровне, начиная с 2013 года: по линии "Рособоронэкспорта" эта цифра составляет 13 миллиардов долларов в год, а с учетом всех российских субъектов ВТС — порядка 15 миллиардов долларов.