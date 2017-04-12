Шойгу оценил оснащенность Воздушно-космических сил

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Оснащённость Воздушно-космических сил современным вооружением составляет 66%, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"В целом оснащённость Вооружённых сил современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет 58,3%, а исправность — 94%. Таким образом, основные мероприятия госпрограммы вооружения до 2020 года выполнены в установленном объёме", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, на новый качественный уровень выведены силы общего назначения. Оснащённость Сухопутных войск современным вооружением составляет 42%, Воздушно-космических сил — 66%, Военно-морского флота — 47%.

"Проводимая нами работа получила положительную оценку президента Российской Федерации. Он поставил задачу сохранить темпы перевооружения армии и флота, обеспечить реализацию государственной программы вооружения в намеченные сроки и в пределах выделяемых бюджетных средств", — добавил министр.