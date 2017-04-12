В учениях "Боевое содружество-2017" поучаствуют шесть стран, включая Россию

БИШКЕК, 12 апр — РИА Новости. Шесть стран, включая Россию, примут участие в совместных учениях "Боевое содружество-2017" в сентябре этого года, сообщил в среду журналистам начальник главного штаба — первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Основное мероприятие оперативной подготовки этого года — совместное учение с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО государств-участников СНГ "Боевое содружество-2017", которое будет проведено в сентябре 2017 года", — сообщил Кураченко.

В учении примут участие войска (силы) России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также военные делегации Туркменистана и Узбекистана в качестве наблюдателей. Маневры пройдут на полигонах Ашулук (Россия) и Сары-Шаган (Казахстан).

"Руководители оборонных ведомств постоянно принимают участие в ключевых мероприятиях, проводимых координационным комитетом, в том числе в совместных учениях "Боевое содружество", замысел которых мы рассмотрим сегодня", — сказал Кураченко.

В среду в Бишкеке проходит 46-е заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ.