Филиппины заинтересованы в покупке российской военной техники и оружия

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия и Филиппины активизировали контакты по линии военно-технического сотрудничества, филиппинская сторона проявляет интерес к бронетанковой, вертолетной и военно-морской технике, сообщил во вторник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеств (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Как отмечали СМИ, Филиппины имеют длительную историю приобретения оружия и техники из наличия Вооруженных сил США по программе "Иностранное военное финансирование", поэтому рассматриваются как традиционный рынок сбыта Штатов.

"Активизировались контакты с Республикой Филиппины. Филиппинская сторона проявляет интерес к различным образцам российского вооружения, прежде всего бронетанковой и стрелковой технике, вертолетной технике и технике ВМС", – сказал Шугаев в ходе выступления в Дипломатической академии МИД РФ.

Он подчеркнул, что рынок Филиппин рассматривается как перспективный.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о возможном разрыве военно-технического сотрудничества с США в пользу России и Китая. В то же время, по состоянию на конец марта, официальных обращений о поставке оружия от Филиппин не поступало, заявлял РИА Новости замглавы ФСВТС Михаил Петухов в ходе выставки LIMA-2017 в Малайзии.