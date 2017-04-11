В Московском центре ДОСААФ могут начать готовить специалистов для ВМФ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подготовка специалистов для Военно-морского флота (ВМФ) РФ может быть организована в Московском морском центре Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, сообщил РИА Новости председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "ДОСААФ России" города Москвы Вячеслав Ниниченко.

Московское отделение ДОСААФ России отмечает 90-летие своего образования.

"Московское региональное отделение пока не получало задание на подготовку специалистов для ВМФ. Если получим, то сможем организовать эту подготовку на базе Московского морского центра ДОСААФ России", — сказал Ниниченко.

Он отметил, что в 2017 году ДОСААФ Москвы дано задание подготовить для Вооруженных сил РФ 702 военных водителя по трем военно-учетным специальностям.

"Если нам поступит госзаказ на подготовку других специалистов для Вооруженных сил, мы будем готовы выполнить его. Между прочим, в былые годы у нас было задание на подготовку специалистов для ВМФ и ВДВ, и мы прекрасно с ним справлялись", — добавил председатель ДОСААФ Москвы.