В Московском центре ДОСААФ могут начать готовить специалистов для ВМФ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подготовка специалистов для Военно-морского флота (ВМФ) РФ может быть организована в Московском морском центре Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, сообщил РИА Новости председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "ДОСААФ России" города Москвы Вячеслав Ниниченко.
"Московское региональное отделение пока не получало задание на подготовку специалистов для ВМФ. Если получим, то сможем организовать эту подготовку на базе Московского морского центра ДОСААФ России", — сказал Ниниченко.
Он отметил, что в 2017 году ДОСААФ Москвы дано задание подготовить для Вооруженных сил РФ 702 военных водителя по трем военно-учетным специальностям.
"Если нам поступит госзаказ на подготовку других специалистов для Вооруженных сил, мы будем готовы выполнить его. Между прочим, в былые годы у нас было задание на подготовку специалистов для ВМФ и ВДВ, и мы прекрасно с ним справлялись", — добавил председатель ДОСААФ Москвы.