ДОСААФ Москвы планирует создать военно-патриотический центр в Волосово

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ДОСААФ Москвы планирует создать многофункциональный военно-патриотический центр по подготовке молодежи к военной службе на базе подмосковного аэродрома Волосово, сообщил РИА Новости во вторник председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "ДОСААФ России" города Москвы Вячеслав Ниниченко.

Московское отделение ДОСААФ России отмечает 90-летие своего образования.

"В ДОСААФ Москвы планируется по согласованию с правительством столицы создание многофункционального военно-патриотического центра по подготовке молодежи допризывного возраста к службе в армии, популяризации авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта на базе аэродрома Волосово", — сказал Ниниченко.

Он добавил, что столичное отделение ДОСААФ России в ближайшее время планирует провести спартакиаду молодежи допризывного возраста, соревнования по пулевой стрельбе "Юный стрелок Москвы", а также принять участие в проведении международного автопробега в формате эстафеты передачи символов Российской Федерации, ДОСААФ России и казачества.

"В этом году мы планируем провести соревнования по многоборью физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди вузов Москвы, субботник "Экологический десант ДОСААФ России", оборонно-спортивные оздоровительные лагеря под девизом "ДОСААФ — гордость за прошлое, уверенность в будущем", — отметил председатель ДОСААФ Москвы.