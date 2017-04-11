"Искандеры" обеспечивают баланс сил в Европе, считает гендиректор "Ростеха"

КОЛОМНА (Московская область), 11 апр — РИА Новости. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" обеспечивают баланс сил на фоне размещения элементов системы ПРО США в Европе, заявил во вторник гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Не менее популярны и знамениты в военной среде "Искандеры". Именно они сегодня обеспечивают сегодня баланс сил в связи с размещением ПРО в Европе", — сказал он в ходе празднования 75-летия предприятия-разработчика данных комплексов — Конструкторского бюро машиностроения (КБМ).

Ранее генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин заявлял, что контракт на поставку в войска данных систем рассчитан до 2017 года. По его словам, "Искандеры" будут стоять на вооружении еще 25-30 лет, а предложения по их модернизации в настоящее время находятся на рассмотрении в Минобороны РФ, при этом необходимость обновления данных систем возникнет к началу 2020-х.

Ракетный комплекс предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.