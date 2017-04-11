Российская армия за четыре года получила 10 комплектов ПЗРК "Верба"

КОЛОМНА (Московская область), 11 апр — РИА Новости. Российская армия к настоящему моменту получила 10 бригадных комплектов новейшего переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба", заявил журналистам во вторник начальник направления ПЗРК Конструкторского бюро машиностроения Александр Смирнов.

"Мы в 2013 году сдали новый комплекс "Верба" и поставляем этот комплекс Вооружённым силам РФ. При этом поставки идут в двух вариантах — бригадные комплекты сухопутных войск и дивизионные комплекты ВДВ. Таких комплектов мы поставили по одному контракту уже 8 и в том году ещё два комплекта", — сказал он.

Смирнов пояснил, что в такие комплекты, помимо самих ПЗРК, входят системы целеуказания, командные машины, радиолокационные мини-станции и другая техника.

"Верба", по заявлению производителя, по сравнению с ПЗРК предыдущего поколения "Игла" в 10 раз эффективнее преодолевает пиротехнические помехи, а зона захвата и поражение воздушных целей увеличилась в 2,5 раза.