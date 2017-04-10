В России снимут фильм для подготовки военных к боевым условиям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Военные психологи Западного военного округа (ЗВО) создадут первый документальный фильм для психологической подготовки военнослужащих к боевым условиям и кризисным ситуациям, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

"Более 80 специалистов психологических групп и офицеров учебных отделов боевой подготовки объединения Западного военного округа приступили к созданию первого документального фильма для психологической подготовки военнослужащих к боевым условиям и кризисным ситуациям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание фильма проходит в рамках организационно-мобилизационного сбора на базе учебного центра боевой подготовки Сухопутных войск в Нижегородской области. С 10 по 13 апреля участники сбора создадут единый подход в подготовке военных для успешного решения боевых задач в мирное и военное время.

"В ходе проведения сбора военные психологи изучат практический опыт организации учебного процесса в боевых подразделениях, офицеры боевой подготовки отработают методы и приемы психологической подготовки военнослужащих в экстремальных условиях, а также участники сбора пройдут огненную психологическую тропу препятствий, обкатку танком с использованием средств имитации", — добавляется в релизе.

Сообщается, что для создания фильма будет использован опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий и внедрены более 20 перспективных методик обучения военных.