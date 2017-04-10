Тысячи военных участвуют в проверке ВВС и ПВО Севфлота

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Несколько тысяч военных и порядка 200 единиц техники, среди которой системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф и С-300 "Фаворит", участвуют в учебной проверке объединения ВВС и ПВО на Северном флоте, которая началась в понедельник, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Сегодня под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова началась плановая контрольная проверка объединения ВВС и ПВО флота по итогам зимнего периода обучения. В ходе проверки особое внимание уделяется отработке вопросов боевой готовности соединений и частей армии ВВС и ПВО, а также оценке уровня их взаимодействия с остальными силами Северного флота при решении поставленных задач", — сообщил Серга.

Он отметил, что в мероприятиях будет задействовано несколько тысяч военнослужащих и порядка 200 единиц военной и специальной техники, "в том числе новые палубные истребители МиГ-29К, корабельные истребители Су-33, истребители-перехватчики МиГ-31, другие типы летательных аппаратов, а также системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф и С-300 "Фаворит", обеспечивающие защиту основных военно-морских баз Северного флота".

Как рассказал Серга, в рамках проверки военнослужащие ВВС и ПВО отработают приведение в высшие степени боеготовности, выполнят задачи по противовоздушной обороне военно-морских баз Северного флота, воздушному прикрытию сил флота, находящихся в море. Кроме того, по его словам, будет отработано взаимодействие с войсковой и корабельной ПВО, а также с приданными подразделениями и силами.

Помимо этого в рамках проверки пройдут контрольные учения по противолодочной подготовке экипажей самолётов и вертолётов авиабазы Северного флота. Также военные отработают нанесение авиаударов на полигоне в Мурманской области, а истребительная авиация будет практиковаться в выполнении перехватов и ведении воздушного боя, добавил представитель Севфлота.