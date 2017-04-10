Озеров рассказал, зачем "Адмирал Григорович" может зайти в Тартус

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Григорович" может зайти в Тартус для проведения техобслуживания или дозаправки, сроки его нахождения в Средиземноморье определяет президент РФ как верховный главнокомандующий, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"В случае необходимости, для проведения обслуживания, дозаправки корабль может побывать в Тартусе, для этого там и существует пункт материально-технического обеспечения и должна появиться база", — сказал сенатор.
Озеров подчеркнул, что сроки нахождения "Адмирала Григоровича" в Средиземноморье определяет президент РФ.
"Корабль будет находиться там столько, сколько посчитает нужным президент, именно он определяет состав группировки в Средиземном море", — сказал он.