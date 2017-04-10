Более 600 человек из Ставрополя отправили на службу по контракту в ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Более 600 человек отправлены на службу по контракту из Ставрополя в войска Южного военного округа с начала 2017 года, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Более 600 человек принято на военную службу по контракту и отправлено в воинские части ЮВО с начала 2017 года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Ставрополе. Это на 20% выше показателей за аналогичный период прошлого года", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что с целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 35 муниципальных районах Ставропольского края. По его словам, для принятия кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ЮВО оснащены всеми необходимыми современными информационными технологиями.

"Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора. Военные психологи пунктов отбора, соединений и воинских частей Южного военного округа также используют новые методики психологического изучения военнослужащих по контракту", — уточнил Астафьев.

Всего за время работы пункта с начала 2014 года в Ставропольском крае было отобрано около 10 тысяч кандидатов для прохождения службы в соединениях и воинских частях ЮВО. В 2017 году в Южный военный округ планируется набрать более 12 тысяч контрактников. На территории ЮВО работают 10 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. С начала 2017 года в войска округа уже набрано более 3,5 тысяч военнослужащих по контракту.