Более пяти тысяч парашютистов подготовили в ВДВ зимой

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более пяти тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) стали парашютистами за зимний период обучения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"ВДВ в зимнем периоде обучения подготовили более 5 тысяч парашютистов, которые совершили свой первый прыжок с парашютом. Десантирование военнослужащих с парашютом осуществлялось на 15 различных площадок приземления… Военнослужащие по контракту и по призыву совершали ознакомительный прыжок с парашютом Д-10 из самолета Ан-2 или вертолета МИ-8 без оружия и снаряжения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что будущие десантники покидали борт воздушного судна на скорости около 160 километров в час, прыгая с высоты 600-800 метров. После приземления военнослужащие отработали задачи по сбору на площадке приземления, где им вручили отличительные знаки "Парашютист". Перед ознакомительными прыжками будущие десантники освоили навыки укладки парашюта и провели тренировки на воздушно-десантном комплексе, сообщает Минобороны.

"Все последующие прыжки с бортов воздушных судов ВТА ВКС России десантники будут совершать со штатным оружием и снаряжением днем и ночью в ходе масштабных учений", — добавили в МО РФ.