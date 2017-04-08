Военные на учениях в Подмосковье возвели уничтоженный "противником" мост

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Военнослужащие на учениях в Подмосковье за 20 часов возвели железнодорожный мост, уничтоженный условным противником, сообщила в субботу пресс-служба Западного военного округа.

По замыслу учения, после того как условному противнику удалось нарушить транспортную коммуникацию, военнослужащие железнодорожного батальона были подняты по тревоге и совершили марш в район условного разрушения.

"Основным действием на учении был монтаж железнодорожной переправы. Для этого силами мостового батальона с использованием элементов быстровозводимой эстакады было построено 8 пролетов рамного эстакадного моста РЭМ-500 длинной 100 метров. По установленным нормативам на выполнение этой задачи отводится 20 часов", — говорится в сообщении.

В учениях приняли участие более 250 военных, были задействованы свыше 40 единиц специальной автомобильной и железнодорожной техники, включая сборно-разборный консольный кран СРК-50 грузоподъемностью 50 тонн.