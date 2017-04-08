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Безопасность

Военные на учениях в Подмосковье возвели уничтоженный "противником" мост

13:1408.04.2017
0630
Участники международных соревнований подразделений инженерных войск Открытая вода - 2016, проходящих в рамках Международных армейских игр-2016, в Муроме. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Военнослужащие на учениях в Подмосковье за 20 часов возвели железнодорожный мост, уничтоженный условным противником, сообщила в субботу пресс-служба Западного военного округа.

Военнослужащий за пультом во время учений. Архивное фото
© РИА Новости. Ульяна Соловьева
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В Оренбуржье прошли масштабные учения
По замыслу учения, после того как условному противнику удалось нарушить транспортную коммуникацию, военнослужащие железнодорожного батальона были подняты по тревоге и совершили марш в район условного разрушения.

"Основным действием на учении был монтаж железнодорожной переправы. Для этого силами мостового батальона с использованием элементов быстровозводимой эстакады было построено 8 пролетов рамного эстакадного моста РЭМ-500 длинной 100 метров. По установленным нормативам на выполнение этой задачи отводится 20 часов", — говорится в сообщении.

В учениях приняли участие более 250 военных, были задействованы свыше 40 единиц специальной автомобильной и железнодорожной техники, включая сборно-разборный консольный кран СРК-50 грузоподъемностью 50 тонн.

Военные учения инженерных подразделений в городах РФ
Учебные занятия морской инженерной службы Черноморского флота на военном катере по установке противодесантного минного поля на тренировочном комплексе в поселке Новоозёрное в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Свой профессиональный праздник военнослужащие и служащие Инженерных войск (ИВ) ВС РФ отмечают 21 января. Накануне проходят военные учения в разных городах страны.

На фото: Учебные занятия морской инженерной службы Черноморского флота на военном катере по установке противодесантного минного поля на тренировочном комплексе в поселке Новоозерное в Крыму.
Водолаз-сапер готовится к погружению на учебных занятиях морской инженерной службы Черноморского флота на тренировочном комплексе в поселке Новоозёрное в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации (ИВ ВС РФ) — специальное формирование, предназначенное для инженерного обеспечения: оборудования территории боевых действий, инженерной разведки и сопровождения войск в наступлении и т.д.

На фото: Водолаз-сапер готовится к погружению на учебных занятиях морской инженерной службы Черноморского флота на тренировочном комплексе в поселке Новоозерное в Крыму.
Учебные занятия саперов морской инженерной службы Черноморского флота на тренировочном комплексе в поселке Новоозёрное в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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В состав ИВ входят органы управления, учреждения, предприятия, инженерно-саперные, инженерно-дорожные, понтонные и другие соединения.

На фото: Учебные занятия саперов морской инженерной службы Черноморского флота на тренировочном комплексе в поселке Новоозерное в Крыму.
Учения инженерных подразделений в городах России
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Малый противолодочный корабль "Александровец" на учебных занятиях морской инженерной службы Черноморского флота по развертыванию подвижного пункта электроснабжения на тренировочном комплексе в поселке Новоозерное в Крыму.
Водолаз-сапер во время погружения на учебных занятиях морской инженерной службы Черноморского флота на тренировочном комплексе в поселке Новоозёрное в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Водолаз-сапер во время погружения на учебных занятиях морской инженерной службы Черноморского флота на тренировочном комплексе в поселке Новоозерное в Крыму. На первом плане - станция водолазной связи (СВС-2П-М).
Учебные занятия морской инженерной службы Черноморского флота по установке тяжелого механизированного моста ТММ-3 на тренировочном комплексе в поселке Новоозёрное в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Учебные занятия морской инженерной службы Черноморского флота по установке тяжелого механизированного моста ТММ-3 на тренировочном комплексе в поселке Новоозерное в Крыму.
Военнослужащие штурмового батальона инженерных войск инженерных войск РФ во время показных учений во Владимирской области
© РИА Новости. Павел Герасимов
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Военнослужащие штурмового батальона ИВ РФ во время показных учений во Владимирской области.
Военнослужащие штурмового батальона инженерных войск РФ во время показных учений во Владимирской области
© РИА Новости. Павел Герасимов
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Военные ИВ работают с такими техническими средствами, как инженерная разведывательная машина "Жук", дорожные миноискатели ДИМ и ДИМ-М, быстроходная траншейная машина "БТМ-3", минные тралы, машины разграждения "ИМР", "ИМР-2", гусеничные путепрокладчики "БАТ-М", "БАТ-2" и мн. др.

На фото: Военнослужащие штурмового батальона ИВ РФ во время показных учений во Владимирской области.
Военнослужащие штурмового батальона инженерных войск РФ во время показных учений во Владимирской области
© РИА Новости. Павел Герасимов
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Военнослужащие штурмового батальона ИВ РФ во время показных учений во Владимирской области.
Учения штурмового батальона инженерных войск ВС РФ
© РИА Новости. Павел Герасимов
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Военнослужащие штурмового батальона ИВ РФ во время показных учений во Владимирской области.
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