Военные на учениях в Подмосковье возвели уничтоженный "противником" мост
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Военнослужащие на учениях в Подмосковье за 20 часов возвели железнодорожный мост, уничтоженный условным противником, сообщила в субботу пресс-служба Западного военного округа.
По замыслу учения, после того как условному противнику удалось нарушить транспортную коммуникацию, военнослужащие железнодорожного батальона были подняты по тревоге и совершили марш в район условного разрушения.
"Основным действием на учении был монтаж железнодорожной переправы. Для этого силами мостового батальона с использованием элементов быстровозводимой эстакады было построено 8 пролетов рамного эстакадного моста РЭМ-500 длинной 100 метров. По установленным нормативам на выполнение этой задачи отводится 20 часов", — говорится в сообщении.
В учениях приняли участие более 250 военных, были задействованы свыше 40 единиц специальной автомобильной и железнодорожной техники, включая сборно-разборный консольный кран СРК-50 грузоподъемностью 50 тонн.
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На фото: Военнослужащие штурмового батальона ИВ РФ во время показных учений во Владимирской области.
Военнослужащие штурмового батальона ИВ РФ во время показных учений во Владимирской области.
Военнослужащие штурмового батальона ИВ РФ во время показных учений во Владимирской области.