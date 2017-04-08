Доля современного оружия в войсках ПВО составит почти 70% к 2018 году

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Доля современных образцов вооружения и военной техники войск ПВО-ПРО России к 1 января 2018 года составит почти 70%, сообщил в эфире радиокомпании "Эхо Москвы" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

"Сегодня по зенитно-ракетным войскам у нас около 55% (современного вооружения), по радиотехническим войскам в районе 53%, до 1 января 2018 года осталось совсем немного. Мы уверены, что при выполнении гособоронзаказа на 100%, на 1 января 2018 года у нас в зенитно-ракетных войсках и в радиотехнических войсках доля современных образцов вооружения и военной техники приблизится к 70%, то есть мы идем даже с опережением графика", — сказал он.

Генерал уточнил, что в радиотехнических войсках доля современного вооружения и военной техники будет на уровне 66%, а в зенитно-ракетных войсках — 68%.

"К 1 января 2021 года, то есть на конец 2020 года, безусловно, мы выполним решение верховного главнокомандующего и министра обороны и в войсках противовоздушной и противоракетной обороны, доля современного вооружения будет не менее 70%", — подчеркнул Гумённый.

По его словам, в боеготовом состоянии к этому сроку будет 95-97% всей техники.