ВКС способны отслеживать самолеты над Москвой на высоте 100 метров и ниже

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ способны отслеживать самолеты над Москвой на высоте 100 метров и ниже, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

"Если раньше у нас радиолокационное поле в московской зоне ответственности противовоздушной обороны граница была на уровне 400-600 метров, то уже сегодня мы создали сплошное радиолокационное поле – 100 метров и даже ниже 100 метров", — сказал Гуменный.

По его словам, полученный опыт будет использован и в других регионах страны.