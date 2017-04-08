В Оренбуржье прошли масштабные учения

САМАРА, 8 апр — РИА Новости. Итоговая проверка боевых подразделений ЦВО, дислоцированных в Поволжье, завершилась масштабными учениями на Тоцком полигоне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Итоговая проверка боевых подразделений Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье, завершилась масштабным учением на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В нем приняли участие около 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения и военной техники", — сообщили в ЦВО.

Как отметили в пресс-службе, операция по блокированию и уничтожению условного бандформирования длилась около трех часов. Подразделениям было необходимо уничтожить механизированное незаконное вооруженное формирование с использованием последнего опыта боевых действий. Мотострелки провели обходы и охват противника, который несколькими группами пытался скрыться от ударов фронтовых штурмовиков Су-24 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8, а также самоходных гаубиц "Мста-С", реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". Информация о перемещениях условного противника поступала мотострелкам с беспилотников в режиме реального времени, отмечается в сообщении.

За ходом учения наблюдала комплексная комиссия главного командования Сухопутных войск под руководством генерал-полковника Александра Ленцова – заместителя главкома Сухопутных войск РФ.