Десантники ВДВ до конца мая совершат более пяти тысяч прыжков с парашютом
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более пяти тысяч десантников совершат прыжки с парашютом до конца мая в рамках учений и тренировок Воздушно-десантных войск России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Воздушно-десантные войска до конца мая 2017 года планируют десантировать в ходе учений и тренировок из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации (ВТА) более пяти тысяч парашютистов и около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники", — говорится в сообщении.
Отмечается, что десантирование личного состава будет осуществляться с использованием парашютных систем Д-10 и парашютов "Арбалет", а боевой техники — с применением парашютных систем МКС-350.
По данным Минобороны России, десантирование подразделений и спецтехники будет проводиться на 20 различных площадках в 15 субъектах РФ.
"Десантирование парашютным способом военнослужащих ВДВ проходит на фоне тактической обстановки с отработкой практических задач сбора на площадке приземления при непосредственном воздействии условного противника. После десантирования передовые подразделения выполняют ближайшие задачи, проводя контр-диверсионные действия по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника", — добавили в МО РФ.
Минобороны сообщает, что подразделения ВДВ в ходе зимнего периода обучения совершили более 15 тысяч прыжков из самолетов Ил-76, свыше 35 тысяч прыжков из самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-8 и провели десантирование более 30 единиц вооружения и военной техники различного назначения с использованием парашютно-бесплатформенных систем "Шельф" и парашютных платформ П-7.
Совместные учения российских и белорусских десантников проходили в Витебской области Белоруссии с 1 по 6 апреля.
Учения проводились в три этапа, в рамках которых военнослужащие двух стран отработали план совместных действий в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки и применения противником всех средств поражения.
Основные этапы учений проводились на трех военных полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь, общая площадь задействованной территории составила более 12 тысяч квадратных километров.
В учениях приняли участие около тысячи военнослужащих и более 600 единиц военной техники.
Россия на учениях была представлена усиленной парашютно-десантной ротой из Ивановской воздушно-десантной дивизии.
В рамках первого этапа учений российские и белорусские разведчики обследовали местность Витебской области для определения безопасного маршрута для приземления войск "Союзного десанта".
За сутки разведчики двух стран совершили марш по территории восьми административных районов Витебской области. Общая протяженность их маршрута составила более 150 километров.
В рамках второго этапа военнослужащие ВДВ России и Сил специальных операций Белоруссии впервые выполнили десантирование в смешанных группах: из самолета Ил-76МД вооруженных сил Республики Беларусь на незнакомую площадку десантировались 120 военнослужащих: по 60 от каждой страны.
Военнослужащие эвакуируют условного пострадавшего во время совместных тактических учений в Витебске.
В рамках учений российские военные впервые выполнили за рубежом десантирование со стрельбой в воздухе. Прыжки были совершены на парашютных системах Д-6, которые предоставила белорусская сторона.
На завершающем этапе учений десантники двух стран отработали блокировку и уничтожение условных террористов.
Согласно легенде, военнослужащие двух стран должны были уничтожить четыре группы незаконных вооруженных формирований, прорвавшихся на территорию одного из крупных административных центров, расположенных в Белоруссии.
На полигоне Дретунь "крылатая пехота" двух стран при огневой поддержке авиации и артиллерии предотвратила прорыв банд на территорию дружественного государства в одном из приграничных районов Белоруссии.