Десантники ВДВ до конца мая совершат более пяти тысяч прыжков с парашютом

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более пяти тысяч десантников совершат прыжки с парашютом до конца мая в рамках учений и тренировок Воздушно-десантных войск России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Воздушно-десантные войска до конца мая 2017 года планируют десантировать в ходе учений и тренировок из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации (ВТА) более пяти тысяч парашютистов и около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что десантирование личного состава будет осуществляться с использованием парашютных систем Д-10 и парашютов "Арбалет", а боевой техники — с применением парашютных систем МКС-350.

По данным Минобороны России, десантирование подразделений и спецтехники будет проводиться на 20 различных площадках в 15 субъектах РФ.

"Десантирование парашютным способом военнослужащих ВДВ проходит на фоне тактической обстановки с отработкой практических задач сбора на площадке приземления при непосредственном воздействии условного противника. После десантирования передовые подразделения выполняют ближайшие задачи, проводя контр-диверсионные действия по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника", — добавили в МО РФ.

Минобороны сообщает, что подразделения ВДВ в ходе зимнего периода обучения совершили более 15 тысяч прыжков из самолетов Ил-76, свыше 35 тысяч прыжков из самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-8 и провели десантирование более 30 единиц вооружения и военной техники различного назначения с использованием парашютно-бесплатформенных систем "Шельф" и парашютных платформ П-7.