Более тысячи призывников из Мордовии отправятся на службу в армию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр — РИА Новости. Свыше одной тысячи молодых людей из Мордовии планируется отправить на службу в армию во время весенней призывной кампании, сообщает пресс-служба главы Мордовии.

"Традиционно призывники будут служить во всех видах и родах Вооруженных Сил России. Первые из них поедут к месту дислокации своих частей уже 20 апреля", — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что три призывника будут проходить альтернативную службу в Самаре, Нижнем Новгороде и Энгельсе.

Пресс-служба напоминает, что с начала года из Мордовии на военную службу по контракту отправились 82 человека.

Председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Республики Мордовия Виктор Якушкин, слова которого цитирует пресс-служба, отметил, что показатель годности по здоровью призывников из Мордовии — самый высокий в России. По итогам 2016 года он составил 84,4%.

Глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул, что в республике создаются все условия для того, чтобы молодое поколение росло здоровым, сильным, умеющим добиваться поставленных целей.

"Отношение в воинской службе сегодня в корне меняется, к ней растет интерес. Этому способствует грамотная работа общественных, патриотических, молодежных организаций республики, а также тренд на занятия спортом и здоровый образ жизни, который мы создаем в Мордовии на протяжении последних лет", — отметил Волков.

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