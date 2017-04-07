Лукашенко: военные учения с Россией будут открыты для западных наблюдателей

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что запланированные на осень совместные военные белорусско-российские учения "Запад-2017" будут открытыми для западных наблюдателей, включая НАТО.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. На территории Белоруссии будут задействованы семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне. Лукашенко ранее сообщил, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.

"Многие сконцентрировались почему-то на учениях "Запад-2017", которые пройдут на территории Белоруссии. Но это не первые учения, мы поочередно в рамках Союзного государства проводим соответствующие учения… Ну чего вы возбудились, обычные учения, так, как и раньше! Я на эти учения пригласил всех, всех желающих, в том числе и представителей НАТО", — сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".

Стенограмма интервью размещена на сайте президента Белоруссии.

"Мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов… затрагивают и вопрос учений… я и этих демократов, так называемых конгрессменов, готов пригласить на эти учения, пусть приезжают и смотрят. Пусть видят, на что способна наша белорусско-российская группировка. Чтобы они понимали, с кем будут иметь дело… мы отрабатываем оборонные вопросы", — рассказал белорусский лидер.

Он также сообщил, что на прошедших 3 апреля переговорах с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы "и внутренней безопасности, особенно на фоне теракта в Петербурге".

"Это как раз обострило этот вопрос на наших переговорах. Мы понимали, что мы всяческими методами должны защитить независимость наших государств, наше общее Отечество, которое мы сформировали и пытаемся создать в рамках Союзного государства Белоруссии и России. И мы ни перед чем не остановимся, защищая наших людей и нашу независимость. Мы не хотим заниматься головотяпством и кого-то убаюкивать… Мы не собираемся воевать, но уроки из прошлого мы извлекли", — подчеркнул Лукашенко.