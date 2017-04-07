Лукашенко: военные учения с Россией будут открыты для западных наблюдателей

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что запланированные на осень совместные военные белорусско-российские учения "Запад-2017" будут открытыми для западных наблюдателей, включая НАТО.
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. На территории Белоруссии будут задействованы семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне. Лукашенко ранее сообщил, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.
"Многие сконцентрировались почему-то на учениях "Запад-2017", которые пройдут на территории Белоруссии. Но это не первые учения, мы поочередно в рамках Союзного государства проводим соответствующие учения… Ну чего вы возбудились, обычные учения, так, как и раньше! Я на эти учения пригласил всех, всех желающих, в том числе и представителей НАТО", — сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".
Стенограмма интервью размещена на сайте президента Белоруссии.
"Мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов… затрагивают и вопрос учений… я и этих демократов, так называемых конгрессменов, готов пригласить на эти учения, пусть приезжают и смотрят. Пусть видят, на что способна наша белорусско-российская группировка. Чтобы они понимали, с кем будут иметь дело… мы отрабатываем оборонные вопросы", — рассказал белорусский лидер.
Он также сообщил, что на прошедших 3 апреля переговорах с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы "и внутренней безопасности, особенно на фоне теракта в Петербурге".
"Это как раз обострило этот вопрос на наших переговорах. Мы понимали, что мы всяческими методами должны защитить независимость наших государств, наше общее Отечество, которое мы сформировали и пытаемся создать в рамках Союзного государства Белоруссии и России. И мы ни перед чем не остановимся, защищая наших людей и нашу независимость. Мы не хотим заниматься головотяпством и кого-то убаюкивать… Мы не собираемся воевать, но уроки из прошлого мы извлекли", — подчеркнул Лукашенко.
Международные тактические учения "Славянское братство-2016" проходят со 2 по 15 ноября под Белградом.
В учениях задействованы одни из лучших подразделений специального назначения воздушно-десантных войск России, Белоруссии и Сербии.
Всего в учениях принимают участие около 500 военнослужащих подразделений специального назначения трех стран, 10 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС Республики Сербия, около 20 единиц бронированной и специальной военной техники.
Российскую Федерацию представляют военнослужащие отдельного разведывательного батальона из Ивановского соединения ВДВ и летно-тактическая группа военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из Оренбурга.
Республику Беларусь представляет миротворческая рота из Витебского соединения сил специальных операций.
От сербской стороны в учениях задействованы военнослужащие бригады специального назначения Вооруженных сил Республики Сербия.
Активная фаза учений проходит с 7 по 9 ноября на пяти военных аэродромах и полигонах Сербии.
Российские десантники на учениях "Славянское братство-2016" экипированы новейшими комплексами разведки, связи и управления "Стрелец", позволяющими командирам с помощью планшетов отдавать приказы и отслеживать перемещение войск.
В ходе совместных учений "славянский спецназ" отрабатывает учебно-боевые задачи применения подразделений специального назначения по ликвидации незаконных вооружённых формирований.
Также военные отрабатывают выполнение тактических и огневых задач в ходе ведения антитеррористических и миротворческих операций.
Первые учения "Славянское братство" проводились в прошлом году на полигоне Раевский под Новороссийском на базе горного соединения ВДВ.
В этом году руководство учений полностью возложено на минобороны Сербии.