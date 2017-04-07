На Северном флоте почтят память экипажа АПЛ "Комсомолец"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На Северном флоте в четверг пройдут памятные мероприятия, посвященные 28-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец", сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Седьмого апреля военнослужащие Северного флота помянут моряков-подводников, погибших при исполнении воинского долга. В течение дня в гарнизонах Северного флота состоятся памятные мероприятия, посвященные 28-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец", — сказал он.

По его словам, с раннего утра в храмах гарнизонов подводников пройдут памятные литии по погибшим морякам. В подшефных школах будут организованы уроки мужества, где военные расскажут о службе на подлодках и о своих боевых товарищах. Военные возложат цветы и венки в Заозерске, пункте базирования "Комсомольца", а также в Мурманске, в Полярном и в главной базе подводных сил флота в Гаджиево.

"В 17 часов 08 минут — официальное время гибели подводной лодки "Комсомолец" — на всех кораблях и судах Северного флота будут приспущены Андреевские флаги. Военные моряки почтят память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных сирен и тифонов подводных лодок", — рассказал Серга.

Днем памяти подводников в России стал день гибели экипажа атомной подводной лодки Северного флота "Комсомолец". Трагедия произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море, когда на самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодке К-278 "Комсомолец" возник пожар, который привел к потере плавучести и погружению на дно уникальной субмарины. Из 69 членов экипажа погибли 42.