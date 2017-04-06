Песков: ситуация в России требует повышенного уровня работы спецслужб

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Антитеррористическая ситуация требует повышенного уровня и объема работы от спецслужб, что и делается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие в целом давать оценки общему уровню антитеррористической ситуации может Национальный антитеррористический комитет (НАК), который у нас по закону занимается вопросами антитеррора. Собственно, вы знаете, что они призывают к взвешенной подаче информации, предостерегают от использования непроверенной информации и от распространения слухов, которые не соответствуют действительности", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли говорить об ухудшении антитеррористической ситуации в связи со взрывом в Ростове-на-Дону и обнаружением взрывного устройства в жилом доме в Петербурге.

"Вместе с тем, действительно, имели место вот эти происшествия в Ростове, продолжаются следственные действия в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Тема активна на повестке дня и, безусловно, это требует повышенного уровня и объема работы от специальных служб, что и делается", — добавил Песков.

Утром в четверг в Ростове-на-Дону мужчина, предположительно охранник, решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел рядом с лицеем №5 на улице Социалистической.

В этот же день в Санкт-Петербурге было обнаружено самодельное взрывное устройство в одной из квартир дома в Невском районе города. Была проведена частичная эвакуация жильцов, устройство обезврежено.