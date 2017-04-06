Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Большие десантные корабли Северного флота (СФ) "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец" в рамках учений выполнили задачи по постановке минных заграждений в Баренцевом море, сообщает в четверг пресс-служба СФ.
"Большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе корабельной минно-заградительной группы выполнили учебно-боевые задачи по минным постановкам в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море", — говорится в сообщении.
Кроме того, во время стоянки на незащищенном рейде экипажи БДК "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец" выполнили задачи противоподводно-диверсионной обороны кораблей.