На военной выставке в Бразилии к российскому стенду выстроилась очередь
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Потенциальные заказчики российской военной техники и оружия выстроились в очереди в переговорные комнаты стенда РФ на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии, заявил журналистам заместитель гендиректора ФСВТС Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на выставке.
В отличие от предыдущей выставки в Рио-де- Жанейро, время в российских переговорных комнатах на LAAD-2017 расписано полностью, подчеркнул глава делегации.
"Хотя итоги выставки подводить пока рано, могу сказать, что наши переговорные комнаты на LAAD-2017 постоянно заполнены, практически очереди стоят, потому что идет очень хороший, интенсивный диалог не только с представителями латиноамериканского региона, а и ряда африканских стран", — отметил Пунчук.
По его словам, это "очень хорошая и позитивная динамика, она в корне отличает от предыдущей выставки, которая была два года назад".
"И хотя контрактов мы здесь не ожидаем, надеемся на перспективные договоренности, которые лягут в основу будущего сотрудничества", — резюмировал глава делегации.
Отдельно он отметил заинтересованность ряда стран Латинской Америки к российскому стрелковому оружию. "Заинтересованность есть у ряда стран, и она находится на достаточно высоком уровне. Но я бы не хотел преждевременно говорить о проектах, по которым ведется диалог", — сказал замглавы ФСВТС.
Выставка авиационных и оборонных систем LAAD Defence & Security проходит в Рио-де-Жанейро с 4 по 7 апреля.
В павильонах выставочного центра Riocentro представлена продукция более 600 компаний-экспонентов и 30 национальных павильонов.
На выставке представлена авиационная и космическая техника военного и гражданского назначения, вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, противовоздушной обороны и средства связи.
В работе мероприятия принимают участие 195 официальных делегаций.
Организаторы ожидают, что за все дни работы выставку посетят более 37 тысяч человек.
Россия — традиционный участник выставок LAAD с 1997 года.
В этом году Россия планирует представить на выставке более 350 экспонатов четырех головных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Посетительница со снайперской винтовкой на стенде компании Caracal.
Выставка LAAD Defence & Security считается крупнейшим демонстрационным событием на рынке вооружений стран Латиноамериканского региона.
Кабина пилота многоцелевого истребителя Gripen E шведской компании SAAB.
Посетительница выставки примиряется к переносному зенитному ракетному комплексу.
Военное снаряжение на одном из стендов выставки LAAD-2017.
Посетители на стенде бразильского авиастроительного конгломерата Embraer тестируют очки виртуальной реальности.
Посетители осматривают автоматы на стенде компании из Объединенных Арабских Эмиратов Caracal International.
Члены делегации из Нигерии у стенда с минометными системами.