На военной выставке в Бразилии к российскому стенду выстроилась очередь

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Потенциальные заказчики российской военной техники и оружия выстроились в очереди в переговорные комнаты стенда РФ на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии, заявил журналистам заместитель гендиректора ФСВТС Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на выставке.

В отличие от предыдущей выставки в Рио-де- Жанейро, время в российских переговорных комнатах на LAAD-2017 расписано полностью, подчеркнул глава делегации.

"Хотя итоги выставки подводить пока рано, могу сказать, что наши переговорные комнаты на LAAD-2017 постоянно заполнены, практически очереди стоят, потому что идет очень хороший, интенсивный диалог не только с представителями латиноамериканского региона, а и ряда африканских стран", — отметил Пунчук.

По его словам, это "очень хорошая и позитивная динамика, она в корне отличает от предыдущей выставки, которая была два года назад".

"И хотя контрактов мы здесь не ожидаем, надеемся на перспективные договоренности, которые лягут в основу будущего сотрудничества", — резюмировал глава делегации.

Отдельно он отметил заинтересованность ряда стран Латинской Америки к российскому стрелковому оружию. "Заинтересованность есть у ряда стран, и она находится на достаточно высоком уровне. Но я бы не хотел преждевременно говорить о проектах, по которым ведется диалог", — сказал замглавы ФСВТС.