Венесуэла заинтересована в дополнительной партии Су-30

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подтвердила заинтересованность Венесуэлы в покупке дополнительной партии самолетов Су-30, заявил журналистам заместитель гендиректора ФСВТС Анатолий Пунчук, руководитель российской делегации на выставке LAAD-2017 в Бразилии.
Кроме того, по словам Пунчука, в Венесуэле завершается создание сервисного центра по ремонту вертолетов российского производства.
"До конца 2017 года закончим вертолетный сервисный центр в Перу. Завершаем строительство подобного центра в Венесуэле. Активно ведем с Бразилией диалог, есть график ввода в строй, он соблюдается", — отметил глава делегации.
По его словам, создание за рубежом сервисных центров по послепродажному обслуживанию российской военной техники является важнейшим конкурентным преимуществом.
"Да, сервисные центры полного цикла — это главный тренд, он нами активно продвигается. Мы предлагаем не просто продажу техники, а полноценное оборонно-техническое сотрудничество, то есть полный спектр услуг, начиная от ремонта и заканчивая модернизацией. В этом наше преимущество", — заключил Пунчук.
Неделю назад Верховный суд Венесуэлы заявил, что берет на себя законодательную власть вместо парламента, который находится под контролем оппозиции. Решение Верховного суда уже осудили многие страны, в том числе США, Испания, Германия, Канада, Перу и Чили.