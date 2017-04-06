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Безопасность

Венесуэла заинтересована в дополнительной партии Су-30

10:3906.04.2017
(обновлено: 10:41 06.04.2017)
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Самолет Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости. Георгий Зимарев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подтвердила заинтересованность Венесуэлы в покупке дополнительной партии самолетов Су-30, заявил журналистам заместитель гендиректора ФСВТС Анатолий Пунчук, руководитель российской делегации на выставке LAAD-2017 в Бразилии.

Новый многоцелевой истребитель Су-30 М2. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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"Заинтересованность есть, и она всячески подчеркивается. Но надо понимать, что Венесуэла сегодня находится в непростой финансовой ситуации, на первом месте у них сейчас внутренние социальные вопросы, и необходимо обеспечить социальные реформы, которые проводит правительство", — сказал он.

Кроме того, по словам Пунчука, в Венесуэле завершается создание сервисного центра по ремонту вертолетов российского производства.

"До конца 2017 года закончим вертолетный сервисный центр в Перу. Завершаем строительство подобного центра в Венесуэле. Активно ведем с Бразилией диалог, есть график ввода в строй, он соблюдается", — отметил глава делегации.

По его словам, создание за рубежом сервисных центров по послепродажному обслуживанию российской военной техники является важнейшим конкурентным преимуществом.

"Да, сервисные центры полного цикла — это главный тренд, он нами активно продвигается. Мы предлагаем не просто продажу техники, а полноценное оборонно-техническое сотрудничество, то есть полный спектр услуг, начиная от ремонта и заканчивая модернизацией. В этом наше преимущество", — заключил Пунчук.

Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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Ситуация в Венесуэле приобрела напряженный характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.

Неделю назад Верховный суд Венесуэлы заявил, что берет на себя законодательную власть вместо парламента, который находится под контролем оппозиции. Решение Верховного суда уже осудили многие страны, в том числе США, Испания, Германия, Канада, Перу и Чили.

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Многоцелевой истребитель Су-30
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