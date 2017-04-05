Бразилия не отказывается от планов закупить у России "Панцирь-С1"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бразилия не отказывается от планов приобрести российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", однако пока не может планировать быстрые закупки из-за сложной финансовой ситуации в стране, заявил министр обороны Бразилии Рауль Жунгманн.

Переговоры о поставке ЗРПК "Панцирь С-1" в Бразилию начались в 2013 году, однако из-за сложной политической ситуации в стране подписание контракта неоднократно откладывалось.

"Во-первых, речь не идет об отказе, но в то же время, мы, в нашей финансовой и бюджетной ситуации, не можем планировать покупки в такие сжатые сроки. Таким образом, в нашей ситуации мы можем только ждать улучшений с точки зрения финансов, особенно в том, что касается бюджета и инвестиций, чтобы в дальнейшем мы могли двигаться в этом направлении вместе с русскими", — заявил министр.

Он отметил, что примет участие в Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве 26-27 апреля.

"Там мы сможем обсудить эти трудности и проблемы с российской стороной", — добавил бразильский министр.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.